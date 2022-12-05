RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Кременчуге предупредили о риске ударов по объектам энергетики

Фото: в Кременчуге предупредили о риске ударов по объектам энергетики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Есть риск ударов по объектам энергетики в Кременчуге.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Кременчуга Виталия Малецкого.

"Сообщают о пусках ракет! Возможны удары по объектам энергетики, поэтому обязательно сделайте запас воды, зарядите телефоны, павербанки", - пишет мэр.

Малецкий также призвал горожан закрыть окна и максимально сохранять тепло в помещениях.

Напомним, РБК-Украина писало о масштабной воздушной тревоге в Украине сегодня, 5 декабря. Украинцев предупредили об угрозе ракетного удара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КременчугПолтавская область