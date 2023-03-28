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"Кременчуг" с камбэком обыграл "Сокол" и сравнял счет в финале хоккейного первенства

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Киев, Вторник 28 марта 2023 20:18
"Кременчуг" с камбэком обыграл "Сокол" и сравнял счет в финале хоккейного первенства Фото: "Кременчуг" обострил до максимума борьбу за титул (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Волевой победой "Кременчуга" на выезде завершился четвертый матч финальной серии чемпионата Украины по хоккею против столичного "Сокола".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Украины, плей-офф, финал, четвертый матч

"Сокол" – "Кременчуг" – 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Шайбы: Качан, 10:11, 37:33 – Варава, 10:26, Тимченко, 41:06, 51:13, Матвиенко, 59:58

Упорная борьба со стартовых минут обернулась обмен голами в середине первого периода. Открыли счет хозяева после классной комбинации с участием Толстушко, Бабинца и Качана. Последний очутился в центральной зоне и мощным броском пробил Кучера.

Кременчужане, однако, вскоре отыгрались в большинстве – Варава решился на бросок от синей линии и застал врасплох Дьяченко. Впрочем, Качан сумел во второй раз вывести "Сокол" вперед под занавес второй 20-минутки. В этот раз нападающий перед воротами получил передачу Мазура и оформил шайбу низовым броском.

Однако "Кременчуг" на финальный период вышел с намерением отыграться. Гостям удалось быстро сравнять счет. Это Тимченко после паса из глубины устроил сольный проход и реализовал выход тет-а-тет с вратарем. А в середине 20-минутки юный нападающий записал в актив дубль, сыграв на добивании после броска Игнатенко.

В последние минуты "Сокол" вынужден был пойти вперед большими силами. "Кременчуг" же получил больше свободного пространства, а в последней атаке усилиями Матвиенко еще и забил в пустые ворота. Теперь серия на решающий поединок переедет в Кременчуг. Матч состоится 31 марта.

К слову, ранее сборная Украины объявила предварительный список хоккеистов на ЧМ-2023.

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