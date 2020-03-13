ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кременчуці з підозрою на коронавірус госпіталізували студента

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 11:12
У Кременчуці з підозрою на коронавірус госпіталізували студента
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Студент повернувся в Україну 5 березня після відвідин Швеції, Фінляндії та Естонії

У Кременчуці (Полтавська область) з підозрою на коронавирус був госпіталізований студент Кременчуцького національного університету. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що чоловік був госпіталізований увечері 12 березня в інфекційне відділення лікарні інтенсивного лікування Кременчука. Медики взяли аналізи, вони відправлені до Полтави. На даний момент очікуються результати. Пацієнт знаходиться в окремому боксі.

Студент повернувся в Україну 5 березня. До цього він перебував у Швеції, Фінляндії та Естонії. Він сам звернувся до лікарів після того, як у нього підвищилася температура тіла до 39 градусів.

Нагадаємо, 12 березня в Україні підтвердили ще два випадки коронавіруса. зокрема, вірус був виявлений у 71-річної мешканки Радомишльського району. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня. Також інфікованим виявився чоловік у Чернівецькій області, його дружина нещодавно повернулася з Італії. Всього в Україні зафіксовано три випадки коронавіруса.

У підсумку, Чернівецької області посилили заходи карантину з-за коронавіруса, прийнято рішення закрити спортивні комплекси, басейни, лазні та інші подібні заклади.

Карантин в Україні: в Раду пропускатимуть обмежену кількість журналістів Перші випадки коронавірусу підтвердили в Казахстані
Новини України КременчукКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся