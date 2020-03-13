У Кременчуці з підозрою на коронавірус госпіталізували студента

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Студент повернувся в Україну 5 березня після відвідин Швеції, Фінляндії та Естонії

У Кременчуці (Полтавська область) з підозрою на коронавирус був госпіталізований студент Кременчуцького національного університету. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що чоловік був госпіталізований увечері 12 березня в інфекційне відділення лікарні інтенсивного лікування Кременчука. Медики взяли аналізи, вони відправлені до Полтави. На даний момент очікуються результати. Пацієнт знаходиться в окремому боксі.

Студент повернувся в Україну 5 березня. До цього він перебував у Швеції, Фінляндії та Естонії. Він сам звернувся до лікарів після того, як у нього підвищилася температура тіла до 39 градусів.

Нагадаємо, 12 березня в Україні підтвердили ще два випадки коронавіруса. зокрема, вірус був виявлений у 71-річної мешканки Радомишльського району. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня. Також інфікованим виявився чоловік у Чернівецькій області, його дружина нещодавно повернулася з Італії. Всього в Україні зафіксовано три випадки коронавіруса.

У підсумку, Чернівецької області посилили заходи карантину з-за коронавіруса, прийнято рішення закрити спортивні комплекси, басейни, лазні та інші подібні заклади.