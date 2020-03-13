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В Кременчуге с подозрением на коронавирус госпитализировали студента

Новости » Общество     13.03.2020 - 11:12
В Кременчуге с подозрением на коронавирус госпитализировали студента
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Студент вернулся в Украину 5 марта после посещения Швеции, Финляндии и Эстонии

В Кременчуге (Полтавская область) с подозрением на коронавирус был госпитализирован студент Кременчугского национального университета. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что мужчина был госпитализирован вечером 12 марта в инфекционное отделение больницы интенсивного лечения Кременчуга. Медики взяли анализы, они отправлены в Полтаву. На данный момент ожидают результаты. Пациент находится в отдельном боксе.

Студент вернулся в Украину 5 марта. До этого он находился в Швеции, Финляндии и Эстонии. Он сам обратился к врачам после того, как у него повысилась температура тела до 39 градусов.

Напомним, 12 марта в Украине подтвердили еще два случая коронавируса. В частности, вирус был обнаружен у 71-летней жительницы Радомышльского района. Она вернулась в Украину из Польши 1 марта. Также инфицированным оказался мужчина в Черновицкой области, его жена недавно вернулась из Италии. Всего в Украине зафиксировано три случая коронавируса.

В итоге, в Черновицкой области ужесточили меры карантина из-за коронавируса, принято решение закрыть спортивные комплексы, бассейны, бани и прочие подобные заведения.

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