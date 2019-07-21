У Кременчуку автомобіль врізався в бетонну опору, є жертви

Вночі неділі, 21 липня, в Кременчуку в результаті дорожньо-транспортної пригоди на проспекті Свободи загинули 3 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Полтавської області.

Як повідомляється, близько 00:15 в районі зупинки "Аптека" легковий автомобіль "ВАЗ-2170" врізався в залізо-бетонну опору. В результаті інциденту загинули три людини, які перебували в автомобілі.

Зазначається, що двоє чоловіків та жінка, які перебували в автомобілі, померли на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Жовті Води в Дніпропетровській області легковий автомобіль зіткнувся з деревом. В результаті інциденту загинули 2 людини, ще четверо - постраждали. Постраждалі були госпіталізовані, вони знаходяться у тяжкому стані.

РБК-Україна писало, що в Миколаївській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участі автобуса загинули 2 дитини. За даними рятувальників, на автодорозі сталося зіткнення автомобіля Citroen Berlingo та пасажирського автобусу Neoplan ВХ. Водій автобуса загинув на місці події.

Крім того, у четвер, 18 липня, на трасі Одеса-Рені зіткнулись автомобіль та вантажівка, в результаті чого загинули четверо людей. Серед загиблих є дитина.