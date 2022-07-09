Кредити за знищене під час війни майно заморозять або спишуть

Верховна рада ухвалила першому читанні законопроект про списання боргів за кредитам на майно громадян, знищене під час війни. Документ підтримали 283 депутати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням народного депутата Ярослава Железняка у Telegram.
Згідно з проектом №7441-1, фізособи-позичальники за наявності підтверджуючих документів можуть отримати у кредитора призупинення платежів по кредиту.
Це стосується кредитів на рухоме/нерухоме майно, яке через війну:
Замороження кредиту (виплата основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів) для позичальників відбувається до моменту отримання позичальником державної компенсації за майно.
На списання заборгованості мають право позичальники, у яких:
Кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію від держави.
Термін для подачі заявок - період дії в Україні воєнного стану плюс 3 місяці після дня його припинення. Під кожен випадок позичальники мають в той чи інший момент надати кредитору підтверджуючі документи.
Нагадаємо, у Верховній раді погодили законопроект про списання боргів за майно громадян, знищене під час війни. Документ схвалили прем'єр-міністр Денис Шмигаль і глава НБУ Кирило Шевченко.
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