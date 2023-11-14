Кредиторы GNT Group призывают провести расследование в отношении судьи Вовка

"Судья Вовк, вопреки требованиям, зарегистрировал свое решение только через 9 месяцев и непосредственно перед решающим слушанием в Верховном суде по поводу банкротства одного из активов GNT Group. Это позволило бывшим владельцам GNT сменить директора подконтрольного кредитору юридического лица "Металзюкрейн", - говорится в сообщении.

ACP и Innovatus сначала подали иск в суд против GNT Group из-за непонятной растраты запасов зерна на сумму не менее 130 млн долларов.

Перед началом принудительного взыскания кредиторы констатировали несостоятельность GNT Group вернуть денежные средства, а также критические недостатки в управлении и прозрачности ведения бизнеса.

Бывшие владельцы GNT Group, Сергей Гроза и Владимир Науменко, подали более сорока исков с целью воспрепятствовать требованиям своих кредиторов по принудительному взысканию.

"Приведенный выше пример не одинок, есть обоснованные основания подозревать Сергея Грозу и Владимира Науменко в манипулировании судебными процессами с целью получения "нужных им" судей (манипуляция известна в Украине под названием "судебная карусель"). Эти манипуляции направлены на незаконное препятствование и отмену" мер кредиторов по принудительному взысканию. Этот последний эпизод является наглым примером также и судебных злоупотреблений", - убеждены адвокаты.

Джон Паттон, Региональный руководитель Argentem Creek Partners в EMEA и Азии, отмечает: "судья Вовк должен объяснить, на каком основании заявление о подозрении в мошенничестве против американских инвесторов было присоединено к совершенно несвязанному делу о наркотиках и как он мог вообще выносить решение в такой ситуации, и почему он отложил регистрацию этого решения на целых 9 месяцев, до момента, который обеспечил максимальную выгоду для бывших владельцев GNT Group".

Ана Фирмато, управляющий директор Innovatus, добавила, что бывшие владельцы GNT Group продолжают утверждать, что ее американские кредиторы якобы занимаются рейдерством и что на самом деле не заинтересованы в погашении кредитов.

"Это абсолютная ложь. Если они погасят кредиты, то прекратятся все действия по принудительному взысканию. Вместо погашения они распилили активы группы еще задолго до начала войны. Сейчас продолжаются расследования в Украине и на Кипре, и украинский нотариус, очевидно, вступивший в сговор. из GNT находится под подозрением национальной полиции", - отметила она.

Напомним, в начале этого года Министерство юстиции Украины приостановило действие лицензии нотариуса Анатолия Гулиева из-за его неправомерных действий по делу GNT. В настоящее время Гулиев находится под следствием. Нацполиция Украины 29 октября 2023 сообщила ему о подозрении.

ACP и Innovatus имеют давнюю историю инвестирования в Украину. Обе компании понимают важность обеспечения стабильной работы и надлежащего управления этим зерновым терминалом в соответствии с украинскими и международными стандартами.