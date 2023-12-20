Кредитный рейтинг "Нафтогаза" повысился до уровня "СС", - Чернышев

По его мнению, это произошло благодаря успешной реструктуризации обязательств по еврооблигациям.

"В то же время эксперты положительно оценили работу команды "Нефтегаза" по наращиванию добычи и обеспечению стабильной работы инфраструктуры, а также улучшены операционные финансовые показатели", - добавил глава НАК.

Это, по его словам, позволит привлекать деньги на международных рынках капитала на лучших условиях, что поможет усилить украинскую энергонезависимость.