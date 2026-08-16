Кредитная карта может увеличивать расходы: эксперт объяснил, как не попасть в финансовую ловушку

Главное:

Кредитный предел может создавать иллюзию наличия дополнительных средств.

Выход за пределы льготного периода делает кредит более дорогим.

Регулярное использование кредитных средств может снизить финансовую подушку.

Перед большой покупкой полезно дать себе время на обдумывание решения.

Финансовый резерв лучше хранить так, чтобы его нельзя было потратить мгновенно.

Кредитный лимит создает иллюзию дополнительных денег

По словам Козака, оплата картой и доступный кредитный лимит действительно могут влиять на поведение покупателя.

"Льготный период по карточке создает ложное впечатление, что у меня денег больше, чем я могу распоряжаться", – отметил эксперт.

В то же время, кредитные средства могут быть удобным инструментом, если человек контролирует свои расходы и вовремя возвращает заемные деньги.

Проблемы начинаются тогда, когда держатель карты не успевает рассчитаться в пределах льготного периода.

"Если человек не контролирует и уже не успевает рассчитаться во время льготного периода, то эти проценты начинают часто мучить человека", - пояснил Козак.

Эксперт также обратил внимание на другую проблему: если человек постоянно пользуется кредитным лимитом, в случае непредвиденных обстоятельств у него может не остаться доступный резерв.

"Когда человек регулярно пользуется банковскими кредитами и вдруг случается какая-то необычная ситуация, какой-то кризис, какая-то беда, нужны деньги. А уж этой подушки условной в виде лимита кредита уже нет", – сказал он.

В такой ситуации приходится брать новый кредит уже с процентами, что увеличивает расходы.

После зарплаты деньги тоже могут быстро исчезать

Отдельно Козак объяснил, почему человек может потратить значительную часть зарплаты сразу после получения.

По его словам, часть дохода может идти сразу на погашение долгов по кредитным лимитам. После этого человек видит, что реальных денег у него осталось гораздо меньше.

"Когда закрыть эти долги, вдруг оказывается, что денег реальных, а не лимитов, значительно меньше зарплаты. И здесь уже дальше начинаются эти качели", - рассказал эксперт.

Еще одной причиной он называет психологическое чувство, что после получения зарплаты деньги нужно потратить.

"Есть деньги – надо потратить, потому что все хочется. Я откладывал, я работал тяжело и наконец получил зарплату, наконец-то могу эти отложенные покупки наконец-то совершить", – пояснил Козак.

24 часа могут помочь отложить импульсивную покупку

Для больших покупок эксперт советует использовать правило 24 часов – дать себе время перед окончательным решением.

"Буквально ставить себе будильник в телефон, чтобы пока не прозвонить 24 часа, не купить, не тянуться", – отметил Козак.

За это время отношение к покупке может измениться, а человек может решить, что эти деньги лучше использовать по-другому.

Тарас Козак советует оставлять финансовую подушку на непредвиденные расходы.

По его мнению, резерв лучше хранить не непосредственно на карточке, по которой его можно сразу потратить.

"Или депозит или какие-то ОВГЗ куплены, потому что с момента, когда захотелось купить, до момента, когда деньги здесь доступны, проходит определенное время", – пояснил Козак.

По его словам, такая пауза может помочь снизить импульс к ненужной покупке.