"Креди Агриколь" выразил обеспокоенность арестом Обуховского бумажного комбината

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо от банка, имеющееся в распоряжении УНН .

"В соответствии с договором о предоставлении банковских услуг, есть действующие обязательства общества перед банком, в том числе по залогу на движимое имущество общества. Банк обеспокоен арестом активов и корпоративных прав Киевского картонно-бумажного комбината в Обухове, принадлежащего австрийскому холдингу Pulp Mill Holding ", - сообщили в банке.

Напомним, ранее из-за ареста Обуховского бумажного комбината свою обеспокоенность выразил Европейский банк реконструкции и развития, предоставивший предприятию очередной инвестиционный транш в размере 25 млн евро, а компания Pulp Mill Holding выступила гарантом по кредитным обязательствам ЧАО "Киевский УПК".

Ранее РБК-Украина писала, что в Украине арестовали корпоративные права и имущество австрийского холдинга Pulp Mill Holding, владеющего Киевским КПК – одним из крупнейших в Европе производителей картонно-бумажной продукции.

Комбинат обвиняют в якобы неуплате налогов, в то же время на предприятии все обвинения отвергают и подчеркивают, что Киевский УПК много лет в полном объеме платит налоги в бюджеты всех уровней и является одним из крупнейших налогоплательщиков в Киевской области.

Депутаты Обуховского горсовета уже обратились к президенту, премьеру и главе ОВА с требованием не закрывать Киевский УПК, чтобы не допустить в городе "коллапс".