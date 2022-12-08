Крайняя мера. СNN рассказал, могут ли США передать Украине кассетные боеголовки

В публикации, авторы которой ссылаются на ряд американских и украинских источников, утверждается, что просьбы о кассетных боезарядах - одна из самых неоднозначных за все время полномасштабного российского вторжения.

Сотрудники американской администрации якобы получают такие просьбы Киева уже несколько месяцев, сообщает CNN. При этом Вашингтон полностью не исключает, что поставки могут произойти в будущем, но считает их крайней мерой, необходимой лишь в случае опасного истощения украинских запасов.

Одно из главных препятствий получения Украиной кассетных боеприпасов – ограничения на их передачу за рубеж, установленные американским Конгрессом.

Кассетное оружие запрещено международной конвенцией, принятой в 2010 году, однако ни Украина, ни США, ни Россия к ней не присоединились.

Главная опасность таких боеголовок – в том, что оснащенные ими снаряды или ракеты несут множество самостоятельных более мелких осколочных взрывных устройств, поражающих значительные площади.

Как пишет CNN, президент Джо Байден может отменить установленные конгрессменами барьеры на экспорт кассетных боеприпасов, но в Белом доме дают понять, что в ближайшее время это вряд ли произойдет.

"Способность Украины достигать успеха в нынешней и следующих фазах конфликта никоим образом не зависит от получения этих боеприпасов и с этим не связана", - сказал телекомпании неназванный сотрудник Конгресса США.

По данным американских журналистов и правозащитных организаций, российская армия неоднократно использовала кассетные боеприпасы в ходе нападения на Украину, что приводило к значительным жертвам, в том числе среди гражданского населения.

Для Украины, как считают авторы публикации, кассетные боеголовки могут решить две важнейшие задачи: восполнить недостаток боеприпасов для предоставленных США реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также добиться паритета с армией РФ по артиллерийской мощи.

В частности, по данным телекомпании, Киев просит предоставить ему кассетные боеголовки для американских РСЗО HIMARS и 155-миллиметровых гаубиц. В США есть немалые запасы таких боеприпасов - и с 2016 года они снимаются с вооружения, поскольку "содержат сотни более мелких зарядов кассетного типа, которые часто остаются неразорвавшимися на поле боя и представляют угрозу для гражданского населения", сообщало американское командование.

В ответ на вопрос об опасности таких вооружений неназванный украинский чиновник сказал: "Россияне используют эти кассетные боеприпасы - и им все равно. Мы будем ими сражаться с российскими войсками, а россияне их применяют против наших мирных жителей".

Напомним, Сенат Конгресса США согласовал рекордный оборонный бюджет на 847,3 млрд долларов, включая 800 млн долларов на военную помощь Украине.

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