Крайній політ став останнім

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Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Олег Уруський, Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, Голова Державної комісії з розслідування обставин авіакатастрофи літака АН-26;

Сергій Дроздов, Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України;

Михайло Забродський, Генерал-лейтенант Збройних сил України, Народний депутат, “Європейська Солідарність”;

Олексій Кучер, Голова Харківської обласної державної адміністрації;

Ігор Смешко, Голова СБУ (2003 - 2005), Член Ради національної безпеки та оборони України (2003 - 2005);

Ігор Романенко, Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), Генерал-лейтенант запасу;

Олександр Лиходід, Льотчик - випробувач, Полковник ВВС України;

Сергій Притула, Волонтер, громадський діяч;

Міхеіл Саакашвілі, голова виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004 - 2013);

Юрій Бутусов, Головний редактор інтернет-видання “Цензор.НЕТ”;

Денис Томенчук, Редактор інформаційного ресурсу MilitaryAviation.in.ua;

Катерина Снитіна, Капітан збірної Білорусі з баскетболу.

Вони говорять, а вирішує народ.