Принаймні кратер у потрібному місці: Маск відреагував на крах корабля SpaceX

Американський винахідник та керівник компанії SpaceX Ілон Маск відреагував на крах прототипу корабля Starship під час випробувань. Прототип SN11 розбився під час посадки.

До ситуації винахідник підійшов з гумором, заявивши, що принаймні прототипу корабля розбився там, де мала відбутися його посадка.

"Принаймні кратер знаходиться в потрібному місці", - написав він.

Як пояснив Маск, скоріш за все, один з трьох двигунів корабля мав проблеми під час підйому прототипу на висоту 10 кілометрів та не досяг потрібного тиску при посадці. Однак Маск додав, що теоретично, це не мало вплинути на посадку.

"Щось значне сталося незабаром після початку запалювання при посадці. Потрібно знати, що саме сталося, ми зможемо визначити це пізніше сьогодні", - зазначив винахідник.