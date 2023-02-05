Страны Запада пытаются повлиять на выборы в Турции, - Эрдоган

"Все мировые державы от Европы до Америки предпринимают активные усилия, чтобы повлиять на выборы 14 мая. И с этой целью против меня проводится подлая кампания", - заявил Эрдоган во время встречи с молодежью в городе Айдын.

В качестве примера давления на выборы в стране он описал акции с сожжением Корана перед посольствами Турции в Стокгольме и Копенгагене.

Президент Турции также пообещал выработать ответ на закрытие консульств ряда стран в Стамбуле под предлогом террористической опасности. По его словам, послам этих стран предъявлен ультиматум и доведено к их сведению, что цена таких действий будет высокой.