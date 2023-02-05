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Страны Запада пытаются повлиять на выборы в Турции, - Эрдоган

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Страны Европы и Америки пытаются повлиять на предстоящие президентские выборы в Турции. С этой целью западные СМИ пишут о том, насколько эти выборы важны для мировой политики.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

"Все мировые державы от Европы до Америки предпринимают активные усилия, чтобы повлиять на выборы 14 мая. И с этой целью против меня проводится подлая кампания", - заявил Эрдоган во время встречи с молодежью в городе Айдын.

В качестве примера давления на выборы в стране он описал акции с сожжением Корана перед посольствами Турции в Стокгольме и Копенгагене.

Президент Турции также пообещал выработать ответ на закрытие консульств ряда стран в Стамбуле под предлогом террористической опасности. По его словам, послам этих стран предъявлен ультиматум и доведено к их сведению, что цена таких действий будет высокой.

Ранее мы писали, что Турция вызвала послов девяти западных стран, чтобы раскритиковать их решения о временном закрытии дипломатических миссий.

Напомним, ранее в Стокгольме Палудан сжег Коран напротив посольства Турции. После этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ожидать поддержки ее заявки на членство в НАТО.

Затем стало известно, что трехсторонние переговоры по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО с Турцией были прекращены на фоне сожжения Корана в Стокгольме.

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ТурцияРеджеп Тайип Эрдоган