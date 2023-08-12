Страны Западной Африки отложили совещание по военному вторжению в Нигер

Западноафриканские страны блока ECOWAS отложили совещание по подготовке возможного военного вторжения в Нигер по "техническим причинам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.

Начальники штабов западноафриканских стран блока ECOWAS должны были собраться в субботу для информирования лидеров организации о "лучших вариантах" для развертывания резервных сил на случай интервенции на территорию Нигера.

Однако позже они отменили встречу на "неопределенный срок" по "техническим причинам". Издание отмечает, что лидеры ECOWAS, несмотря на готовность начать военную операцию, все же считают лучшим вариантом мирное решение проблемы.

Переворот в Нигере и возможная военная операция ECOWAS

В конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума устроила госпереворот, взяв его в плен. Позже руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым лидером страны.

Страны блока ECOWAS 31 июля дали хунти 7 дней на возвращение в страну конституционного строя, в противном случае они обещали начать военную операцию.

В СМИ говорили, что четыре страны Африки готовы направить для интервенции в Нигер 25 тысяч военных. Однако хунта заявила, что убьет Базума в случае военного вторжения.

Подробнее о государственном перевороте в Нигере можете узнать в материале РБК-Украина.

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