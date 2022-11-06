Развивающиеся страны могут начать получать компенсацию за экологию: что известно

Уже более десяти лет богатые страны отказываются от официальных дискуссий о предоставлении средств бедным странам, чтобы помочь им справиться с последствиями глобального потепления.

Президент COP27 Самех Шукри заявил, что полученная договоренность создала "институционально стабильное пространство" для обсуждения "насущного вопроса о механизмах финансирования".

На COP26 в прошлом году страны с высоким уровнем доходов заблокировали предложение о создании органа по финансированию убытков и ущерба, вместо этого поддержав трехлетний диалог для обсуждения вопросов финансирования.

По словам Шукри, обсуждение убытков и ущерба, которое сейчас находится в повестке дня COP27, не гарантирует компенсации или обязательного признания ответственности, но должно привести к окончательному решению не позднее 2024 года.

Германия хочет запустить на конференции "Защитный щит от климатических рисков" - инициативу, над которой она работает с уязвимыми государствами, такими как Бангладеш и Гана.