Страны Северной Европы и Балтии соберут экспертов для помощи Украине на пути в ЕС

Страны Северной Европы и Балтии договорились о новой инициативе, которая поможет евроинтеграции Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По его словам, восемь Стран Северной Европы и Балтии соберут группу экспертов, которая поможет поддержать усилия Украины по вступлению в Европейский союз.

Он уточнил, что такая инициатива облегчит путь Украины ко вступлению в блок.

Также глава МИД Швеции отметил, что его страна поддерживает увеличение роли НАТО в оказании помощи Украине в сфере безопасности и координации военной поддержки и поставок оборудования.