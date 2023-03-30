Страны ОБСЕ поддержали расследование похищения Россией украинских детей, - Кулеба

Государства-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе инициировали использование так называемого Московского механизма для расследования депортации детей с оккупированных Россией территорий Украины

Об этом пишет РБК-Украина ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Московский механизм ОБСЕ позволит государствам-участникам направлять миссии экспертов для оказания помощи в решении конкретного вопроса или проблемы. В отношении России последний раз Московский механизм ОБСЕ был задействован 28 июля 2022 года.

Он отметил, что необходимо принять совместные решительные действия, чтобы остановить российский геноцид и вернуть детей обратно в Украину.

"Приветствую инициирование 45 стран ОБСЕ Московского механизма для решения проблемы насильственного перемещения украинских детей по России", - написал Кулеба.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина , поскольку он виновен в депортации украинцев.

Кроме того, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, что Украина официально признает похищенными Россией 4390 детей.

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