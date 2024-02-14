Страны НАТО увеличивают расходы на оборону из-за опасений по поводу Трампа

В этом году рекордные 18 из 31 членов НАТО выполнят цель альянса по расходам на оборону - 2% ВВП.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Однако некоторым союзникам еще предстоит пройти путь", - сказал Столтенберг и добавил, что страны "добиваются реального прогресса".
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Это заявление было сделано в тот момент, когда Джо Байден раскритиковал Дональда Трампа за заявление, что тот позволит России атаковать членов НАТО, которые недорасходовали средства. Президент США назвал эти высказывания "опасными" и "антиамериканскими".
Столтенберг ранее предупредил в ответ на комментарии Трампа, что "любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает всю нашу безопасность".
Члены Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" под руководством США, которая координирует поставки оружия примерно 50 странами, встретятся в Брюсселе 14 февраля, а на следующий день соберутся министры обороны стран НАТО.
По словам высокопоставленного дипломата НАТО, перспектива возвращения Трампа в Белый дом спровоцировала активные разговоры среди союзников о том, что Европа может сделать, чтобы гарантировать, что США будут инвестировать в трансатлантическую безопасность.
Помимо увеличения расходов на оборону и помощи Украине, союзникам также необходимо уделять больше времени работе над вопросами, которые президент США сочтет важными, включая Китай, сказал анонимный дипломат.
Напомни, во время политического митинга 10 февраля в Южной Каролине Трамп пожаловался на то, что он назвал "просроченными" платежами со стороны некоторых стран НАТО, и рассказал прошлом разговоре с главой "большой страны" о нападении России на такие страны.
"Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы поощрял их (Россию) делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны заплатить", - сказал Трамп неназванному лидеру.
Эти высказывания вызвали упреки со стороны Белого дома, который назвал их "ужасными и безумными", а также со стороны других высокопоставленных западных чиновников.