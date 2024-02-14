Страны НАТО увеличивают расходы на оборону из-за опасений по поводу Трампа

"Однако некоторым союзникам еще предстоит пройти путь", - сказал Столтенберг и добавил, что страны "добиваются реального прогресса".

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Это заявление было сделано в тот момент, когда Джо Байден раскритиковал Дональда Трампа за заявление, что тот позволит России атаковать членов НАТО, которые недорасходовали средства. Президент США назвал эти высказывания "опасными" и "антиамериканскими".

Столтенберг ранее предупредил в ответ на комментарии Трампа, что "любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает всю нашу безопасность".

Члены Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" под руководством США, которая координирует поставки оружия примерно 50 странами, встретятся в Брюсселе 14 февраля, а на следующий день соберутся министры обороны стран НАТО.

По словам высокопоставленного дипломата НАТО, перспектива возвращения Трампа в Белый дом спровоцировала активные разговоры среди союзников о том, что Европа может сделать, чтобы гарантировать, что США будут инвестировать в трансатлантическую безопасность.

Помимо увеличения расходов на оборону и помощи Украине, союзникам также необходимо уделять больше времени работе над вопросами, которые президент США сочтет важными, включая Китай, сказал анонимный дипломат.

Скандальное заявление Трампа

Напомни, во время политического митинга 10 февраля в Южной Каролине Трамп пожаловался на то, что он назвал "просроченными" платежами со стороны некоторых стран НАТО, и рассказал прошлом разговоре с главой "большой страны" о нападении России на такие страны.

"Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы поощрял их (Россию) делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны заплатить", - сказал Трамп неназванному лидеру.

Эти высказывания вызвали упреки со стороны Белого дома, который назвал их "ужасными и безумными", а также со стороны других высокопоставленных западных чиновников.