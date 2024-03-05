Страны НАТО призвали Германию усилить меры безопасности после утечки данных, - Bloomberg

"Некоторые союзники обратились к Германии с призывом усилить меры безопасности по поводу тайной информации после того, как Россия раскрыла деликатные дискуссии о помощи Украине", - говорится в материале.

Один из собеседников агентства назвал необдуманные действия германских военных непрофессиональными. По его убеждению, "такие поступки можно ожидать от людей, которые никогда не прослушивали брифинги безопасности, но не от военных".

Другой источник заявил, что не удивлен ошибкой Германии, а еще один высказал мнение, что утечка, вероятно, приведет к более строгим мерам повсюду, но особенно в Германии.

По словам ряда осведомленных источников, утечка данных показала несовершенство подходов к вопросам безопасности после начала российского вторжения в Украину. Поэтому после случившегося, вероятно, гораздо больше встреч будут проходить в офлайн-режиме для уменьшения рисков безопасности.

Что предшествовало

Ранее российские пропагандисты опубликовали аудиозапись, на которой якобы старшие офицеры ВВС Германии обсуждают теоретические возможности использования Украиной немецких крылатых ракет Taurus. В частности, на аудиозаписи обсуждалась возможность удара ракетами Taurus по так называемому Крымскому мосту.

Спустя некоторое время Министерство обороны Германии подтвердило утечку разговора немецких офицеров о возможности применения ракет Taurus в Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что это событие будет быстро расследовано. Немецкое Федеральное ведомство военной контрразведки начало проверку возможного перехвата российской стороной разговоров немецких офицеров.

На фоне происшествия фракция "Зеленых" в Германии обвинила российского диктатора Владимира Путина в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. Считается, что после того, как в России была опубликована запись внутреннего разговора между офицерами ВВС Германии, возможны дальнейшие диверсионные действия РФ в ближайшие месяцы.