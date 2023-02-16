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Страны НАТО могут увеличить уровень оборонных расходов: Столтенберг рассказал детали

Фото: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Страны-члены Североатлантического альянса рассмотрят возможность увеличения оборонных расходов. Минимальным порогом будет считаться отметка в 2% ВВП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сделаное во время пресс-конференции в Брюсселе.

Политик отметил, что союзники провели дискуссию по поводу того, каким должен быть новый инвестиционный вклад.

"Во время саммита этим летом мы должны сделать новые обязательства. Это очевидно уже сейчас, потому что мы имеем полномасштабную войну в Украине, в Европе", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, вместо того, чтобы стремиться достичь отметки в 2% от ВВП в оборонных расходах, союзники должны согласовать этот показатель как минимальный уровень и двигаться дальше.

"Существует неотложная потребность в вооружении, в боеприпасах, в тренировке - во всем. В этом контексте очевидно, что двух процентов будет недостаточно для (финансирования - ред.) того, что нужно сейчас", - добавил генсек НАТО.

Напомним, союзники согласились нарастить производство боеприпасов. Поскольку помощь Украине в борьбе с российской агрессией требует много ресурсов.

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НАТОЙенс Столтенберг