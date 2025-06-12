Страны группы "Веймар+" потребовали от РФ срочное перемирие и отказ от ультиматумов

Россия должна немедленно согласиться на перемирие с Украиной. Также Москве необходимо отказаться от своих ультимативных требований к Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление стран группы "Веймар+".

Совместное заявление министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и верховный представителя ЕС сделали по итогам встречи в Риме, в ходе которой обсуждались вопросы евроатлантической безопасности и агрессия России против Украины.

Во встрече также участвовали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и генсек НАТО Марк Рютте.

Страны группы "Веймар+" в заявлении подчеркнули непоколебимую поддержку Украины, ее народа, ее демократии, ее безопасности, суверенитета, независимости и территориальной целостности.

"Сильная, независимая и демократическая Украина имеет жизненно важное значение для стабильности и безопасности евроатлантического региона", - сказано в заявлении.

Мирные усилия и требования к РФ

Также министры поддержали усилия США и недавние мирные переговоры между Украиной и Россией. Конструктивное участие Киева в таком процессе "демонстрирует твердую приверженность миру".

Они отметили, что приветствуют готовность Украины к немедленному и безусловному прекращению огня на 30 дней.

"Мы настоятельно призвали Россию без дальнейших задержек ответить взаимностью, отказаться от своих неприемлемых максималистских требований и предварительных условий, чтобы доказать свою искреннюю заинтересованность в мире", - уточняется в заявлении.

Также министры стран "Веймар+" осудили недавние российские атаки на мирные украинские города и их жителей, которые являются явным нарушением международного права.

Санкции против РФ

"С этой целью мы вновь заявили о нашей готовности усилить давление на Россию, поскольку она продолжает отказываться от серьезных и заслуживающих доверия обязательств, в том числе путем введения дополнительных санкций и противодействия их обходу", - добавили главы МИД шести стран.

Они заверили, что готовы принять меры, которые подорвут способности России продолжать вести свою агрессивную войну.

Поддержка Украины

Страны формата "Веймар+" также добавили, что готовы усилить поддержку Украины, в том числе путем улучшения сотрудничества в области оборонной промышленности и изучения дополнительных форм сотрудничества в области безопасности и обороны.