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Страны G7 осудили российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

Иллюстративное фото: страны G7 осудили российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские "выборы" на временно оккупированных территориях Украины являются незаконными. Такой шаг не изменит решений "Большой семерки" о поддержке украинского народа.

Об этом сказано в заявлении G7, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы безоговорочно осуждаем проведение Россией фиктивных "выборов" на суверенной украинской территории в Донецкой, Херсонской, Луганской, Запорожской областях и в Крыму", - отмечается в заявлении. 

Страны G7 подчеркивают, что фиктивные выборы не повлияют на поддержку Украины, которая борется за деоккупацию своих территорий. 

Также "Большая семерка" добавляет, что такие действия России - пропагандистская акция, которая направлена на легитимацию незаконного захвата украинской территории. 

"Выборы" в оккупации

Напомним, россияне проводили так называемые “выборы” на временно оккупированных территориях Украины с 8 по 10 сентября. 

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица призвал ввести жесткие санкции против России в ответ на такие действия. 

В то же время в МИД Украины рассказали, что наша страна инициирует включение факта проведения незаконных выборов в резолюции ООН. 

 

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