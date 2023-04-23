Страны G7 призвали к продлению и расширению "зерновой сделки"

Страны "Большой семерки" призвали к продлению, полной реализации и расширению сделки по экспорту украинского зерна через Черное море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В коммюнике после двухдневной встречи в Миядзаки, Япония, министры сельского хозяйства стран G7 признали важность "зерновой сделки" и заявили, что решительно поддерживают ее продление, полную реализацию и расширение.
"Мы осуждаем попытки России использовать продовольствие, как средство дестабилизации и как инструмент геополитического принуждения и вновь подтверждаем нашу приверженность действиям солидарности и поддержке тех, кто больше всего пострадал от того, что РФ использует продовольствие в качестве оружия", - говорится в коммюнике.
Также сообщается, что члены G7 готовы поддержать восстановление и реконструкцию Украины, в том числе путем предоставления экспертизы по разминированию сельскохозяйственных земель и реконструкции сельскохозяйственной инфраструктуры.
Напомним, 18 марта, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что зерновая сделка была продлена на 120 дней.
Позже российская сторона начала утверждать, что соглашение продлили только на 60 дней, хотя это не соответствует условиям "зерновой сделки".
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