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Страны G7 создадут национальные контактные пункты для расследования военных преступлений РФ

Фото: страны G7 создадут национальные контактные пункты для расследования военных преступлений РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министры юстиции стран "Большой семерки" на встрече в Берлине согласовали декларацию, предусматривающую сотрудничество в рамках расследования военных преступлений России на территории Украины и привлечения виновных к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра юстиции Германии Марко Бушмана.

"Страны G7 создадут сеть национальных контактных пунктов для расследования военных преступлений России в Украине", - заявил Бушман после встречи министров юстиции G7 в Берлине.

Сообщается, что в эти пункты смогут обращаться международные организации и другие государства. Такое сотрудничество призвано улучшить судебное преследование российских преступлений.

"Страны G7 намерены улучшить координацию расследований. Доказательства должны быть собраны на столь высоком уровне, чтобы их можно было использовать в любой судебной системе, заявил министр. Необходимы чрезвычайно профессиональные, обученные следователи", - сказал Бушманн.

Напомним, министры юстиции G7 встретились 28 ноября в Берлине, чтобы обсудить мероприятия, которые позволят более эффективно расследовать военные преступления Российской Федерации в Украине.

Также ранее мы писали, что Германия, которая сейчас председательствует в G7, планирует в ближайшее время инициировать встречу министров иностранных дел для обсуждения дальнейшей поддержки энергосистемы Украины во время массированных обстрелов России.

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G7Берлин