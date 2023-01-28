Страны G7 связали увеличение помощи Украине с борьбой с коррупцией

Послы стран "Большой семерки" (G7) отметили важность борьбы с коррупцией для увеличения иностранной помощи и во время восстановления Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter японского председательства в группе послов стран G7 в Киеве.
Как отмечается в сообщении, об этом говорилось во время встречи дипломатов с руководителем Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александром Новиковым
"Мы подчеркнули критическую важность борьбы с коррупцией в контексте увеличения иностранной помощи и при восстановлении Украины", - говорится в заявлении.
Напомним, международное агентство Fitch Ratings ожидает, что международная помощь покроет финансирование дефицита госбюджета Украины на 2023 год, однако дальнейшие перспективы пока не ясны.
По данным агентства, финансирование дефицита в 2023 году по-прежнему в значительной степени зависит от предусмотренной в бюджете двусторонней и многосторонней помощи в размере 38 млрд долларов (по сравнению с 32,8 млрд долларов, выделенных в 2022 году). ЕС и США выделили 29 млрд долларов, и Fitch ожидает, что цель на 2023 год будет полностью достигнута.