Страны G7 планируют усилить давление на Китай за поддержку России в войне, - Bloomberg

Страны G7 планируют усилить давление на Китай из-за помощи России в войне против Украины. Также ожидается принятие новых санкций против "теневого флота" РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Согласно предварительному проекту коммюнике, с которым ознакомилось издание, министры иностранных дел стран G7, которые встречаются в Италии в понедельник и вторник, как ожидается, пообещают "принять соответствующие меры, соответствующие нашим правовым системам, против субъектов в Китае и других третьих странах", поддерживающие "военную машину" России в Украине.
Также отмечается, что союзники Украины стремятся принять жесткие меры в отношении стран, помогающих военным усилиям России, особенно до вступления избранного президента США Дональда Трампа в должность в январе.
Формулировка по Китаю, если его примут, будет означать "эскалацию" по сравнению с предыдущей встречей министров иностранных дел в апреле, когда G7 призвала Китай "обеспечить", что он прекратит свою поддержку РФ с помощью "оружия двойного назначения".
Ожидается также, что союзники по G7 "продолжат оказывать значительное давление на российские доходы от энергоносителей, металлов и других товаров путем эффективной имплементации существующих мер и последующих действий против "теневого флота".
Новые меры будут направлены на ограничение использования тайного флота танкеров, собранных Россией для обхода потолка цен и ограничений, направленных на способность страны-агрессора поставлять свою нефть рынку.
Bloomberg отмечает, что коммюнике часто изменяются до публикации окончательной версии, и в формулировку все еще могут быть внесены изменения.
Как сообщается, министры иностранных дел ЕС обсуждали этот вопрос на прошлой неделе, и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила, что помощь Китаю России "будет и должна иметь последствия".
Последние разговоры о роли Китая состоялись после того, как в июле сообщалось, что китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранскую модель, развернутую в Украине. "Это вызывало опасение, что Пекин может приблизиться к оказанию летальной помощи, против чего предостерегали западные официальные лица", - указало издание.
Другая глава проекта коммюнике, как сообщается, "осуждает расторжение Северной Кореей своих солдат в Украине" и призывает к деэскалации на Ближнем Востоке.
Отметим, Китай утверждает, что занимает якобы нейтральную позицию по войне России против Украины. Однако китайские компании продолжают снабжать РФ товарами двойного значения. При этом официально не была зафиксирована передача китайского оружия Москве.
Недавно уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Васюк заявил, что около 60% иностранных деталей, обнаруженных в российском оружии на поле боя в Украине, поступают из Китая.
Кроме того, недавно стало известно, что ЕС рассматривает возможность введения санкций против Китая из-за того, что страна впервые отправила России оружие для использования против Украины. У ЕС есть "убедительные" доказательства по поставкам.
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