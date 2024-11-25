Страны G7 планируют усилить давление на Китай за поддержку России в войне, - Bloomberg

Страны G7 планируют усилить давление на Китай из-за помощи России в войне против Украины. Также ожидается принятие новых санкций против "теневого флота" РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно предварительному проекту коммюнике, с которым ознакомилось издание, министры иностранных дел стран G7, которые встречаются в Италии в понедельник и вторник, как ожидается, пообещают "принять соответствующие меры, соответствующие нашим правовым системам, против субъектов в Китае и других третьих странах", поддерживающие "военную машину" России в Украине.

Также отмечается, что союзники Украины стремятся принять жесткие меры в отношении стран, помогающих военным усилиям России, особенно до вступления избранного президента США Дональда Трампа в должность в январе.

Формулировка по Китаю, если его примут, будет означать "эскалацию" по сравнению с предыдущей встречей министров иностранных дел в апреле, когда G7 призвала Китай "обеспечить", что он прекратит свою поддержку РФ с помощью "оружия двойного назначения".

Ожидается также, что союзники по G7 "продолжат оказывать значительное давление на российские доходы от энергоносителей, металлов и других товаров путем эффективной имплементации существующих мер и последующих действий против "теневого флота".

Новые меры будут направлены на ограничение использования тайного флота танкеров, собранных Россией для обхода потолка цен и ограничений, направленных на способность страны-агрессора поставлять свою нефть рынку.

Bloomberg отмечает, что коммюнике часто изменяются до публикации окончательной версии, и в формулировку все еще могут быть внесены изменения.

Как сообщается, министры иностранных дел ЕС обсуждали этот вопрос на прошлой неделе, и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила, что помощь Китаю России "будет и должна иметь последствия".

Последние разговоры о роли Китая состоялись после того, как в июле сообщалось, что китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранскую модель, развернутую в Украине. "Это вызывало опасение, что Пекин может приблизиться к оказанию летальной помощи, против чего предостерегали западные официальные лица", - указало издание.

Другая глава проекта коммюнике, как сообщается, "осуждает расторжение Северной Кореей своих солдат в Украине" и призывает к деэскалации на Ближнем Востоке.