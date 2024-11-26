Страны G7 могут "приостановить" ордер МУС на арест Нетаньяху, - Il Messaggero

Война в Газе и Ливане, а также обострение отношений с Ираном подталкивают западные государства к поиску компромисса. Как подчеркнул министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, соблюдение международных обязательств должно сочетаться с прагматизмом.

"Арест Нетаньяху не приблизит нас к миру", - отметил он, добавив, что правительство Италии склоняется к временной приостановке действия ордера, пока продолжаются военные действия.

Позиции стран G7 оказались разобщенными. США, не признающие юрисдикцию Гаагского суда, избегают участия в обсуждении. Великобритания, напротив, демонстрирует строгость: Лондон заявил о готовности выполнить обязательства, даже если это потребует ареста израильского лидера. Однако на практике сценарий изоляции Нетаньяху может затруднить достижение перемирия в регионе.

За кулисами Италия предложила "двойной путь": уважение к решению суда при одновременном приоритете дипломатии. Как сообщил Таяни, Италия будет добиваться согласования условий, позволяющих Нетаньяху продолжать участие в переговорах без риска ареста. Среди возможных мер - предоставление иммунитета и ограничение визитов в Европу.