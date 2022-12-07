Страны ЕС опередили США по объему выделенной помощи Украине

Сообщается, что в период с 4 октября по 20 ноября ЕС значительно расширил свои обязательства по поддержке Украины. Страны и институты ЕС сейчас оказывают почти 52 миллиарда евро военной, финансовой и гуманитарной помощи. Обязательства, взятые в США, составляют чуть менее 48 миллиардов евро.

Отмечено, что основной причиной таких изменений стал пакет макрофинансовой помощи в размере 18 миллиардов евро, который согласован ЕС на 2023 год. Ежемесячная сумма составит 1,5 миллиарда евро.

Кристоф Требеш, руководитель группы, разрабатываемой Ukraine Support Tracker, и директор исследовательского центра Кильского института отметил, что до сих пор поддержка ЕС Украины с начала войны всегда отставала от поддержки Соединенных Штатов.

"В последние недели это изменилось, поскольку общая стоимость обязательств ЕС теперь превышает обязательства США. Большие новые обязательства ЕС являются приятным событием, учитывая важную роль этой войны для европейской безопасности. Важно, однако, что правительства ЕС теперь должны обеспечить, чтобы объявленная помощь действительно дошла до Украины как можно быстрее, без многомесячной задержки", - сказал он.

Согласно данным института, Германия стала самой большой страной-донором в Европе. Впервые Германия обогнала Великобританию с общей суммой обещанной поддержки Украине 12,6 миллиарда евро.