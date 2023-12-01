В стране ЕС отменили строительство жилья для сотен украинских беженцев: причины

В Нидерландах отменили планы по строительству большого центра приема украинских беженцев. В городе Пюрмеренд собирались построить временные дома для размещения до 1500 человек.

Против приема такого количества беженцев выступили местные жители, сообщает РБК-Украина со ссылкой на nos.nl.

Муниципалитет хотел построить несколько сотен временных домов на поле между Пюрмерендом и Илпендамом, где украинские беженцы могли бы жить 10-15 лет. Но в правительстве не согласовали финансирование проекта.

"Нам сказали, что бизнес-кейс, который мы подали, не финансируется правительством. Это делает место приема такого размера непрактичным", – сообщили в муниципалитете Пюрмеренда.

Также против приема новых беженцев выступили местные жители. Соответствующая петиция против открытия большого центра для беженцев за две недели собрала 10 тысяч подписей. Население города – около 80 тысяч человек.

"Наши дети не могут получить дом. Некоторые вынуждены жить с родителями до старости. Для тех, кто нуждается в неотложной помощи, нет такой возможности", – говорят жители города.

В муниципальном совете также сомневались в целесообразности строительства, потому что врачи общей практики уже перегружены.

В правительстве не сообщили, почему не будет финансирования. В то же время, в муниципалитете Пюрмеренда удивлены таким решением, ведь правительство срочно призывает регионы и муниципалитеты создать возможности приема в краткосрочной перспективе.

В Нидерландах на фоне роста потока беженцев жилья уже не хватает. Уровень заполненности приютов для экстренного размещения достиг 99,3%. Сейчас в Нидерландах проживают 102 тысяч украинцев, из них 83 тысяч размещены в муниципальных приютах.