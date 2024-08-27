В стране ЕС в школах начнут преподавать украинский язык: детали

В Германии работают более тысячи учителей в Украине

В большинстве немецких школ в конце августа начинается учебный год. В прошлом учебном году в школах и заведениях профессионально-технического образования Германии обучалось более 200 тысяч детей из Украины. На начальном этапе они могут учиться на своем языке.

Это возможно благодаря тому, что в немецких школах работает большое количество украинских педагогов. В трех федеральных землях, где самое большое количество беженцев из Украины, преподают более 1000 украинских учителей.

В частности, в Баварии работают 490 учителей из Украины, в земле Северный-Рейн Вестфалия – 290, в Баден-Вертемберге – около 200.

В земле Гессен украинский язык будут учить как иностранный

В земле Гессен работают около 200 учителей из Украины. Местные власти пошли на беспрецедентный шаг – в новом учебном году украинский язык будут преподавать в школах. Дети смогут изучать его как второй иностранный на выбор. Пилотный проект охватывает 16 школ – в частности, в Висбадене, Франкфурте-на-Майне, Касселе.

Это означает также, что украинские учителя не только будут помогать в обучении украинских детей, но и преподавать украинский язык немцам, которые выберут его как второй иностранный. Обычно с младших классов первым иностранным является английский.

"Гессен так вносит важный вклад в совместную европейскую самоидентификацию и будущее экономическое сотрудничество с Украиной", - отмечают в министерстве образования этой федеральной земли.

Фото: Дети в школе Германии (gettyimages.com)

Пока это единственная федеральная земля, где введена подобная инициатива. И в других регионах изучать украинский как второй иностранный позволят только тем, кому будет трудно учить другой язык и интегрироваться в немецкую образовательную систему. Такие условия действуют в Баварии. В земле Северный-Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг высокая оценка по родному языку ученика может заменить экзамен по второму иностранному.

В высших учебных заведениях растет интерес к Украине

В высших школах Германии растет интерес к украинскому языку и культуре. В июле в Университете Виадрина во Франкфурте-на-Одере открылся центр украинских студий. В скором времени откроется подобный научный центр в Регенсбурге в Баварии. Оба университета выиграли большой грант Немецкой службы академических обменов (DAAD) на развитие исследований об Украине, ее языке, истории и культуре.

Изучать и исследовать украинский язык, историю или культуру предлагают более десяти университетов Германии. Глава Немецкой ассоциации украинистов профессор Александер Велль, который работает в университете Потсдама, в начале вторжения в Украину в 2022 году выступил с открытым письмом, в котором призвал немецкий академический мир уделять больше внимания Украине.