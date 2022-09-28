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Страны ЕС разошлись в вопросе ограничения цен на газ

Фото: цены на газ в Евросоюзе пока не будут ограничены (Getty Image)
Автор: Александр Белоус

Страны Европейского Союза разошлись во мнениях по поводу того, стоит ли ограничивать цены на газ в блоке. При этом Франция, Бельгия и 13 других государств активизировали свои призывы к шагу, против которого выступила Германия и другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источников, документ Еврокомиссии не будет включать юридические предложения, а скорее представит оценку вариантов, которые страны могли бы использовать для решения проблемы высоких цен на газ, которые разжигают рекордную инфляцию по всему блоку и угрожают рецессией.

Ранее группа из 15 стран, включая Францию, Италию, Испанию и Польшу, призвала Еврокомиссию предложить предельную цену для всех оптовых договоров с газом, чтобы помочь обуздать рост цен.

Министр энергетики Бельгии предположил, что эта мера может быть разработана как "гибкий ценовой коридор". "Чтобы справиться с высокими ценами на газ, крайне важно справиться с волатильностью цен, не ставя под угрозу надежность поставок", - написал Тинн Ван дер Стрэтен

Но поскольку Германия, Нидерланды и Дания были среди тех, кто утверждал, что ограничение цен на газ нанесет ущерб усилиям по сдерживанию энергетического кризиса в Европе, возникли сомнения относительно того, сможет ли какое-либо потенциальное предложение получить достаточную поддержку, чтобы стать законом.

У 15 стран, стоящих за письмом, не будет достаточного большинства, чтобы одобрить новый закон ЕС без поддержки со стороны других, что может привести к конфликту между государствами-членами, если Еврокомиссия предложит в будущем предельную цену на газ.

Те, кто сопротивляется, говорят, что ограничение цен может привести к тому, что страны этой зимой будут бороться за обеспечение поставок на конкурентных международных рынках.

Напомним, группа стран Европейского Союза хочет подтолкнуть Брюссель к установлению общеблокового потолка цен на газ.

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Цена на газ