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Страны ЕС рассмотрят новое предложение о потолке цен на газ

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Украина, Пятница 02 декабря 2022 13:06
Страны ЕС рассмотрят новое предложение о потолке цен на газ Фото: цены на газ в ЕС хотят ограничить, но на высоком уровне (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Страны Европейского Союза рассмотрят новое предложение об ограничении цен на газ немного ниже, чем предложение Брюсселя, которое некоторые считают слишком высоким. При этом несколько стран настаивают на еще более низком уровне,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Переговоры по документу Европейской комиссии начнутся в пятницу вечером с целью достичь соглашения к 13 декабря.

На прошлой неделе Еврокомиссия предложила предельную цену на газ, которая вступит в силу, если цена на газ в рамках программы передачи прав собственности (TTF) в первом месяце превысит 275 евро за мегаватт-час (около 3000 долларов за тысячу кубометров) в течение двух недель и будет на 58 евро выше эталонной цены на сжиженный природный газ за 10 дней.

Некоторые страны подвергли критике первоначальное предложение ЕС, в том числе предположили, что оно было разработано с такой высокой ценой и с такими строгими критериями, что ограничение никогда не будет введено и, таким образом, не сможет защитить их экономику от скачков цен.

В пятницу страны рассмотрят пересмотренное предложение Чешской Республики, председательствующей в ЕС поочередно, которое снизит лимит до 264 евро/МВтч и потребует, чтобы цены оставались выше этого уровня в течение пяти торговых дней вместо двух недель, чтобы запустить потолок.

Но страны по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, ограничивать ли цены вообще, в то время как по крайней мере пять стран настаивают на еще более низком уровне.

В документе, переданном на этой неделе другим государствам-членам ЕС, Италия, Польша, Греция, Бельгия и Словения предложили два варианта: либо гораздо более низкий предел фиксированной цены в размере 160 евро/МВтч, либо "динамический предел цены", который может колебаться в зависимости цен на сжиженный природный газ.

Однако несколько стран, включая Германию и Нидерланды, предупреждают, что ограничение цен может затруднить для Европы привлечение столь необходимых поставок газа с мировых рынков.

Цены на газ в ЕС резко выросли в этом году, поскольку Россия сократила поставки газа в Европу после вторжения в Украину, что побудило правительства потратить сотни миллиардов евро, чтобы защитить свою экономику от резкого роста цен на энергоносители.

Но в то время как страны ЕС уже согласовали ряд чрезвычайных энергетических мер, включая требования по наполнению газовых хранилищ для подготовки к зиме, дипломаты ожидают трудных переговоров по ценовому потолку, а некоторые сомневаются, что сделка может быть заключена к встрече 13 декабря, когда министры энергетики стран ЕС хотят его одобрить.

Напомним, правительства Европейского Союза предварительно договорились о верхнем уровне цены на российскую морскую нефть в размере 60 долларов за баррель с механизмом корректировки, чтобы сохранить верхний предел на уровне 5% ниже рыночной цены.

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