Страны ЕС проведут разговор с главой МВФ из-за планов возобновить отношения с Россией

Несколько стран Европейского Союза намерены оспорить планы Международного валютного фонда возобновить отношения с Россией по экономическим вопросам впервые после вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам осведомленных источников, на встрече посланников ЕС 11 сентября Франция, Бельгия и Польша, а также ряд стран Балтии и Северной Европы заявили, что они удивлены решением МВФ, принятым в начале этого месяца, возобновить ежегодные экономические обзоры с Москвой.

Представитель Литвы заявил, что страна планирует поднять этот вопрос напрямую с Георгиевой во время обеденной встречи 13 сентября в Будапеште с министрами финансов европейских стран, сообщили источники.

Дипломат добавил, что, по их мнению, этот шаг предлагает президенту Владимиру Путину экономическую помощь и видимость легитимности, поскольку ЕС и США стремятся изолировать Россию.

Представитель Литвы также заявил, что первая миссия крупной международной организации в Россию после вторжения в феврале 2022 года может быть использована Москвой в пропагандистских целях, чтобы показать, что ее международная изоляция ослабевает, сообщили источники.

По их словам, ЕС также планирует направить Георгиевой письмо, которое, как ожидается, подпишут несколько членов ЕС, выразив обеспокоенность процессом, который, по всей видимости, ведет к нормализации отношений с Москвой.

Миссия МВФ

Ранее на этой неделе МВФ заявил, что возобновляет ежегодные обзоры экономики России, поскольку экономическая ситуация в регионе "более стабильна", чем раньше. Обзор, известный как оценка по статье IV, является "взаимным обязательством" фонда и его членов, заявил он.

"Статья IV - это не опция, а институциональное обязательство фонда, которое выполняется на благо всех государств-членов", - заявил МВФ в ответе на вопросы, отправленном по электронной почте.

"Теперь мы считаем, что находимся в ситуации, когда можем предоставить экономический анализ", - заявил в интервью глава европейского департамента фонда Альфред Каммер.

И МВФ, и Россия отказались уточнить, кто был инициатором перезапуска.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в интервью на прошлой неделе, что она не возражает против ежегодного обзора, но будет против получения Москвой финансовой поддержки МВФ. Казначейство отказалось от дальнейших комментариев. Россия не обращалась за помощью к МВФ с 2000 года.

МВФ заявил, что его сотрудники начнут виртуальные обсуждения с российскими властями 16 сентября, а затем отправятся в страну для личных обсуждений. Этот визит запланирован на 1 октября, и один из них добавил, что МВФ пытался убедить Россию провести встречи в третьей стране.

Этот шаг был предпринят вскоре после того, как Ксения Юдаева, бывший первый заместитель председателя Центрального банка России, была назначена Москвой своим представителем в Совете директоров МВФ. Она заменит Алексея Можина, который занимал эту должность с 1990-х годов.