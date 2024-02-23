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Страны ЕС стремятся собрать 1,5 млрд долларов для закупки снарядов для Украины, - FT

Пятница 23 февраля 2024 08:32
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Страны ЕС стремятся собрать 1,5 млрд долларов для закупки снарядов для Украины, - FT Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Страны Европейского союза пытаются собрать 1,5 миллиарда долларов в качестве экстренного финансирования, чтобы обеспечить Украину артиллерийскими снарядами из-за рубежа для укрепления линии фронта против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Инициатором последней меры по закупке боеприпасов за пределами ЕС выступает Чехия, чтобы компенсировать тупиковую ситуацию в Конгрессе в отношении помощи США и задержек в европейском производстве.

Прага взяла на себя инициативу, пока европейские столицы спорят о продлении основного механизма военной поддержки Киева со стороны ЕС.

Официальные лица, знакомые с ходом обсуждений, говорят, что стране нужны европейские партнеры, чтобы помочь выделить 1,5 млрд долларов на закупку боеприпасов, которую Прага организует с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

"Чехи проделали всю работу, но им нужны деньги от других", - сказал человек, осведомленный об этой инициативе.

Некоторые члены ЕС уже внесли свой вклад, говорят чиновники, знакомые с чешской схемой.

Послы ЕС не смогли достичь соглашения по закупке боеприпасов за пределами блока на встрече в Брюсселе в среду и поставили цель согласовать правила нового вливания капитала до саммита лидеров ЕС 21 марта.

Германия настаивает на том, чтобы ее условный взнос в размере примерно 1,25 млрд евро был уменьшен, чтобы отразить ее крупную двустороннюю военную помощь Украине, которая в этом году составит 7 млрд евро.

Франция и Греция настаивают на том, что расширенный EPF должен закупать оружие и боеприпасы только у производителей ЕС и Норвегии, что не позволит ему финансировать чешский план или боеприпасы из США.

Дефицит снарядов

Украинские защитники испытывают дефицит артиллерийских снарядов, что прямо влияет на ситуацию на фронте. В частности, недавно украинским защитникам пришлось отступить из Авдеевки на фоне очень сложной ситуации вокруг города.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не потерял бы Авдеевку, если бы союзники вовремя передали артиллерийские снаряды.

Ранее военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал в комментарии РБК-Украина, как Украине решить проблему нехватки снарядов.

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