Страны ЕС согласовали открытие еще двух переговорных кластеров для Украины

По словам Бирна, страны-члены Евросоюза договорились о следующем:

открыть второй и третий переговорные кластеры для Украины и Молдовы;

закрыть 3 главы для Черногории;

закрыть 20 главу для Албании.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, недавно стало известно о том, что Венгрия дала "зеленый свет" открытию еще двух кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Речь идет о кластере 2 "Внутренний рынок" и кластере 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

Венгрия оставалась единственной страной ЕС, которая блокировала открытие этих кластеров.

После того, как Украина приняла закон об образовательных правах для нацменьшинств, венгерские власти пересмотрели свое вето. Его уже подписал президент Владимир Зеленский.