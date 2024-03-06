В стране ЕС планируют новое сокращение выплат украинцам: детали

В Ирландии рассматривают новое сокращение выплат, которое будет касаеться всех украинцев, живущих в государственном жилье. Об этом сообщила министр соцзащиты Хизер Хамфрис.
Высокие выплаты для украинцев в Ирландии хотят пересмотреть, потому что ситуация с беженцами изменилась, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Irish Independent.
Выплата высоких ставок социального обеспечения для 54 773 украинских беженцев, которые уже находятся в государственном жилье в Ирландии, не может быть постоянной, заявила министр соцзащиты страны Хизер Хамфрис.
По ее словам, ситуация за два года изменилась и в Ирландию едут много беженцев из-за более высокой социальной поддержке по сравнению с другими странами.
Правительство Ирландии одобрило сокращение выплат новоприбывшим украинским беженцам с 220 евро в неделю до 38,80 евро. Это решение вскоре должно быть подписано президентом страны. Новым беженцам ограничат проживание в государственном жилье до 90 дней. Но новые законы не повлияют на десятки тысяч беженцев, уже имеющих право на бессрочное проживание и высокие выплаты.
"То, что мы делаем сейчас, не является постоянным в долгосрочной перспективе. Это нежизнеспособно, потому что вы получаете полную выплату социальной защиты и проживание", – отметила министр.
Чиновница добавила, что когда украинские беженцы прибывали в чем были и с вещами в полиэтиленовом пакете, предлагать щедрую поддержку было правильно.
"Я знаю, что в Украине идет война, но ситуация несколько иная, чем в которой беженцы были два года назад. Нам нужно пересмотреть это решение. Они ехали в Европу, а потом мы были вторым пунктом назначения. Мы не хотим, чтобы эта страна была привлекательнее любой другой европейской страны", – подчеркнула Хизер Хамфрис.
Напомним, мы писали, что в Ирландии строят новый центр для размещения тысяч украинцев. Локация сможет принять до 1000 новоприбывших украинцев.
Также мы говорили, чтов Ирландии увеличат количество жилья для украинских беженцев. Местные власти должны обеспечить дополнительные 150 объектов недвижимости.
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