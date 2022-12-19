Страны ЕС во время переговоров снизили возможный потолок цен на газ

Национальные лидеры на прошлой неделе призвали своих министров одобрить ограничение в понедельник, чтобы завершить сделку, которая обсуждалась в течение нескольких месяцев и не была одобрена, несмотря на две экстренные встречи.

Сейчас они рассматривают новый компромисс, предложенный Чехией, председательствующей в ЕС.

В проекте предложения говорится, что ограничение будет введено, если цены на бирже TTF превысят 180 евро за мегаватт-час в течение трех дней, что намного ниже, чем 275 евро за МВтч (около 3000 долларов за тысячу кубометров), первоначально предложенный Европейской комиссией в прошлом месяце.

При этом 12 стран включая Бельгию, Польшу и Грецию, потребовали ограничения ниже 200 евро/МВтч, чтобы справиться с высокими ценами на газ, которые увеличили счета граждан за электроэнергию и спровоцировали рекордно высокую инфляцию в этом году после того, как Россия прекратила большую часть своих поставок в Европу.

"Речь идет о нашем энергетическом будущем. Речь идет об энергетической безопасности. Речь идет о том, чтобы у нас были доступные цены, чтобы мы избегали деиндустриализации", - сказал министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен.

Но Германия, Нидерланды и Австрия опасаются, что ограничения могут подорвать европейские энергетические рынки и отвлечь столь необходимые газовые поставки от ЕС. Они добивались более жестких условий, таких как автоматическая приостановка действия ограничения, если это приведет к непредвиденным негативным последствиям.

"Никто в Германии не против низких цен на газ, но мы знаем, что должны быть очень осторожны, чтобы не желать добра, а делать зло", - заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.