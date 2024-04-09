Страны ЕС передадут Украине более 150 генераторов из-за российских ударов

Издание отмечает, что ЕС мобилизовал чрезвычайную энергетическую помощь для Украины, которая уже находится в пути.

"После серии целенаправленных ракетных и беспилотных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины в последние недели, энергоснабжению Украины был нанесен значительный ущерб", - пояснил представитель Еврокомиссии.

По данным Еврокомиссии, Австрия, Германия, Швеция и Нидерланды предоставили 157 электрогенераторов различных размеров.

Для дальнейшего укрепления энергетической инфраструктуры Украины ЕС также направляет десять генераторов большой мощности (1 МВт) стоимостью 3,57 миллиона евро из собственных запасов RescEU. Каждый из этих мощных генераторов в 1 МВт может обеспечить электроэнергией больницу среднего размера в чрезвычайной ситуации.

Еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич поблагодарил страны за предоставленные Украине генераторы через Механизм гражданской защиты ЕС.

Координационный центр ЕС по чрезвычайным ситуациям находится в тесном контакте с украинскими властями на местах, чтобы предоставить дальнейшую помощь в случае необходимости, сказал он.