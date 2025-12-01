RU

Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Страны ЕС пытаются убедить США не выводить войска из Европы, - Bloomberg

Фото: Евросоюз пытается убедить США не выводить войска из Европы (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Европейские официальные лица пытаются убедить администрацию президента США Дональда Трампа пересмотреть решение о сокращении американского военного присутствия в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников Bloomberg, ноябрьские учения НАТО в Румынии показали зависимость европейских стран от американской поддержки.

На маневрах в районе Чинку, расположенном в 260 км от Бухареста, европейские военные под командованием Франции отрабатывали оборону карпатских рубежей.

Однако, по оценкам участников, из-за проблем с транспортной инфраструктурой подкрепление может прибывать на передовую через несколько недель, оставляя румынские силы один на один с условным противником, передает Bloomberg.

 

Что предшествовало

Ранее Соединенные Штаты начали масштабное сокращение своего военного присутствия в Восточной Европе. В частности, около 800 американских военнослужащих отзывают из Румынии, а также планируют уменьшить контингент в Болгарии, Словакии и Венгрии.

27 октября через официальные процедуры НАТО было подтверждено решение о выводе части американских сил из Румынии. Сейчас подразделения США дислоцированы на базах Михаила Когелничану, Девеселу и Кимпия-Турзий, однако пока не уточняется, какую именно из них коснется сокращения.

В то же время в Польше заявили, что пока не получали никакой официальной информации о возможном уменьшении численности американских военных на своей территории.

Заметим, что еще в начале года президент США Дональд Трамп заявил, что хочет сократить американский военный контингент в Европе на 20%.

Весной стало известно, что европейцы опасаются, что их не предупредят заранее и они узнают из СМИ, что тысячи американских военнослужащих выводятся с континента.

