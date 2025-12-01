Страны ЕС пытаются убедить США не выводить войска из Европы, - Bloomberg

Что предшествовало

Ранее Соединенные Штаты начали масштабное сокращение своего военного присутствия в Восточной Европе. В частности, около 800 американских военнослужащих отзывают из Румынии, а также планируют уменьшить контингент в Болгарии, Словакии и Венгрии.

27 октября через официальные процедуры НАТО было подтверждено решение о выводе части американских сил из Румынии. Сейчас подразделения США дислоцированы на базах Михаила Когелничану, Девеселу и Кимпия-Турзий, однако пока не уточняется, какую именно из них коснется сокращения.

В то же время в Польше заявили, что пока не получали никакой официальной информации о возможном уменьшении численности американских военных на своей территории.

Заметим, что еще в начале года президент США Дональд Трамп заявил, что хочет сократить американский военный контингент в Европе на 20%.

Весной стало известно, что европейцы опасаются, что их не предупредят заранее и они узнают из СМИ, что тысячи американских военнослужащих выводятся с континента.