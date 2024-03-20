Страны ЕС не могут решить по поводу санкций против Ирана, - WSJ

Речь об Франции, Германии и Нидерландов и еще пяти странах, которые обратились в прошлом месяце к главе дипломатической службы Евросоюза Жозепу Боррелю.

Однако чиновник выступил против санкций. В ответном письме восьми странам ЕС на прошлой неделе он заявил, что их предложение "приведет к объединению двух театров военных действий", что имеет "непредвиденные последствия".

"Крайне важно тщательно оценить потенциальное воздействие дальнейших мер во избежание того, чтобы вмешательство ЕС могло быть истолковано как эскалация или поставить под угрозу другие важные цели политики ЕС, такие как сдерживание ядерной программы Ирана, которая является более актуальной, чем когда-либо", - написано в тексте письма Борреля.

Санкции против Ирана

Ранее мы писали, что по информации Reuters, страны G7 готовы ввести санкции против авиакомпании Ирана в случае поставок ракет в РФ.

К слову, ЕС готовится ввести санкции против Ирана за поставку ракет России.

Также мы сообщали, что Литва призвала ввести санкции против Ирана за поставки ракет РФ