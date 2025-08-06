Страны ЕС массово обращаются за кредитами ради Украины: кто лидирует

18 европейских стран обратились за кредитами в ЕС, чтобы закупить оружие для Украины и усилить собственную обороноспособность. Польша, Франция и Италия среди лидеров по заявкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

Отмечается, что новая европейская программа оборонных займов SAFE (Security Assistance Facility for Europe), которая предусматривает выделение до 150 млрд евро на усиление обороноспособности, за несколько недель из малопопулярной превратилась в востребованный инструмент.

Уже 18 стран-членов ЕС официально подали заявки на общую сумму около 127 млрд евро, и ожидается, что к инициативе присоединятся другие государства. Программа позволяет финансировать, в частности, совместные закупки боеприпасов и ракет для Украины, что стало дополнительным стимулом для участников.

Самый большой запрос сделала Польша - 45 млрд евро. Франция планирует одолжить 15-20 млрд, Италия - около 15 млрд, Литва - до 8,76 млрд, Эстония - 3,6 млрд, Болгария - до 3,5 млрд, Греция - 1,2 млрд, Испания - 1 млрд. Румыния рассматривает запрос на 10 млрд, Бельгия - до 11 млрд евро.

Еще ряд стран, в частности Чехия, Латвия, Португалия, Хорватия и Венгрия, подали заявки, но не раскрыли их детали. Кипр и Финляндия пока определяют объемы заимствований.

В то же время Австрия, Словения и Дания еще не приняли окончательных решений. Некоторые государства, в частности Германия, Люксембург и Швеция, не планируют брать кредиты, но заинтересованы в совместных оборонных контрактах.

Еврокомиссия напомнила, что запросы на участие в SAFE можно присылать в течение лета.