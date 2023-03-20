Страны ЕС хотят увеличить свои оборонные расходы к 2025 году на 70 млрд евро

Члены Евросоюза намерены увеличить свои оборонные расходы к 2025 году на 70 млрд. евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на годовой отчет о ходе реализации Стратегического компаса по безопасности и обороне ЕС.

Еще в декабре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что военные расходы стран ЕС растут за последние 7 лет.

"Страны ЕС увеличивают свои оборонные расходы и инвестиции. После начала войны РФ против Украины все страны ЕС объявили об увеличении расходов, которые по оценкам дополнительно принесут 70 млрд евро в 2025 году", - говорится в отчете.

Расходы должны увеличиться на треть. В 2021 году на них закладывали 214 миллиардов евро.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об увеличении расходов на оборону в ближайшие два года на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов (около 6 миллиардов долларов).

В Конгресс США направлен проект оборонного бюджета на следующий, 2024 финансовый год, в размере 886 миллиардов долларов. Он предусматривает повышение заработной платы военнослужащих на 5,2% и крупнейшие за всю историю ассигнования на исследования и разработки.

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