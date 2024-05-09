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В стране ЕС хотят ввести взносы для украинцев в центрах приема: детали

Нидерланды, Амстердам, Четверг 09 мая 2024 11:53
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В стране ЕС хотят ввести взносы для украинцев в центрах приема: детали Фото: Украинские беженцы в Нидерландах (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Власти Нидерландов планируют ввести для украинских беженцев новое правило. Трудоустроенных людей обяжут оплачивать проживание в муниципальных приютах.

В муниципалитете Хильверсюм украинцев уже в ближайшее время будут просить делать взносы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на hilversumsnieuws.nl.

Госсекретарь по делам беженцев Эрик ван дер Бург инициировал введение обязательных взносов от украинцев, которые проживают в местах приема беженцев и имеют работу. Министерство разрабатывает соответствующие нормы для муниципалитетов, которые, вероятно, начнут применять до конца этого года.

Между тем, муниципальные власти Хильверсюма решили до того времени просить украинских беженцев в возрасте от 18 лет платить взносы за проживание добровольно. Речь идет о двух центрах приема в городе.

"Мы хотим ознакомить жителей пунктов приема со стоимостью их пребывания и сохранить поддержку приема украинцев", – сообщили в совете.

Отмечается, что пока взносы добровольные, поэтому никто не будет проверять, кто из беженцев их уплатил. Не будет и последствий за неуплату.

"Перемещенные лица будут проинформированы об этом решении письмом и им будет предоставлена возможность уплатить взнос, соответствующий их бюджету", – пояснили чиновники.

Напомним, мы писали, что в Нидерландах обсуждают оплату за проживание в муниципальных убежищах для украинских беженцев. Госсекретарь по делам убежища Эрик ван дер Бург предлагает взимать около 350 евро в месяц.

Также мы рассказывали, что победитель выборов в Нидерландах подверг критике украинских беженцев. Якобы бы они приезжают ради бесплатного жилья и рабочих мест.

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