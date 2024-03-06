Деньги за убежище. В еще одной стране хотят брать плату с украинских беженцев

В Нидерландах обсуждают оплату за проживание в муниципальных приютах для украинских беженцев. Госсекретарь по вопросам убежища Эрик ван дер Бург предлагает взимать около 350 евро в месяц.

Такие правила будут касаться работающих беженцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на nltimes.nl .

На прошлой неделе депутаты парламента Нидерландов обсуждали введение оплаты для беженцев, которые проживают в приютах, но уже имеют работу. Большинство парламентариев поддержали эту идею.

Государственный секретарь по вопросам убежища Эрик ван дер Бург предлагает, чтобы трудоустроенные беженцы оплачивали 105 евро за комунальные услуги и 242,48 евро – за питание. В то же время, украинских беженцев не обяжут платить за медицинское страхование, потому что это будет сложно реализовать.

Ожидается, что это должно поощрить украинцев искать отдельное жилье. Тогда освободятся места в приютах для других беженцев.

Кризис с размещением беженцев в Нидерландах достиг таких масштабов, что закрылся даже последний пункт приема новоприбывших беженцев в Утрехте (в центре Ярберс), где украинцев должны были размещать на сутки перед распределением в жилье в другой части страны. Но приюты переполнены и людей некуда переводить.

Оплата за проживание или питание в коллективных центрах раньше ввели также в Польше и Ирландии.