Страны ЕС готовит компромиссный план по ограничению цен на газ

Вопрос ограничения цен на газ будет доминировать на встрече Европейского Союза в среду. Министры энергетики ЕС в Праге попытаются дать более четкие инструкции о том, что Европейская комиссия должна предложить в качестве следующей чрезвычайной энергетической меры блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

ЕС, в состав которого входят 27 стран, планирует следующий шаг, чтобы снизить стремительно растущие цены на энергоносители и оградить потребителей от растущих счетов, поскольку Европа приближается к зиме в условиях дефицита российского газа, кризиса стоимости жизни и надвигающейся угрозы рецессии.

"Мы все согласны, что нам нужно что-то делать дальше. Точные механизмы могут занять некоторое время", - сказал министр климата Ирландии Имон Райан по прибытии на встречу.

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон заявила, что на следующей неделе Брюссель предложит новые меры в области энергетики, и любые дальнейшие общеевропейские меры должны быть подкреплены "широким консенсусом" между странами. До сих пор его было трудно найти.

Поскольку цены на газ почти на 90% выше, чем год назад, большинство стран ЕС заявляют, что хотят установить потолок цен на газ, но не согласны с его дизайном.

Переговоры лидеров ЕС на прошлой неделе по этому вопросу мало что прояснили. Эти обсуждения "пошли во всех направлениях", сказал один из дипломатов ЕС, ссылаясь на многочисленные варианты, включая ограничение цен на весь газ, трубопроводный газ или только газ, используемый для производства электроэнергии.

Некоторые страны, в том числе Германия, крупнейший газовый рынок Европы, по-прежнему выступают против, предупреждая, что широкий потолок цен может означать, что странам будет сложно привлечь поставки с конкурентных по цене мировых рынков, поскольку они пытаются заменить российские поставки.

Германия и Нидерланды выдвинули свои собственные предложения перед встречей в среду, предлагая 10 "беспроигрышных" мер ЕС, включая новую базовую цену на сжиженный природный газ, более жесткие цели по экономии газа и переговоры о более низких ценах с другими поставщиками, такими как Норвегия.

"Переговоры с нашими партнерами по поиску взаимовыгодного партнерства гораздо предпочтительнее, чем ограничение цен на импортный газ", - говорится в документе.

Министр энергетики Норвегии Терье Осланд, который присоединился к встрече в среду вместе с другими европейскими странами, не входящими в ЕС, заявил, что его страна "не рекомендует" устанавливать потолок цен на газ.

"Иберийская модель"

Один из высокопоставленных чиновников ЕС был оптимистичен, что компромисс может быть найден, и сказал, что страны склоняются к "иберийской модели" ограничения цены на газ, используемый для производства электроэнергии.

Испания и Португалия внедрили эту схему в июне, что помогло снизить местные цены на электроэнергию. Идея получила поддержку среди других стран, хотя некоторые опасаются, что это может повысить спрос на газ в ЕС, поскольку после этой меры потребление газа Испанией увеличилось.

Страны ЕС уже ввели чрезвычайный сбор на непредвиденную прибыль от энергетики, обязательства по заполнению хранилищ газа и ограничения спроса на электроэнергию, чтобы справиться с ростом цен на энергоносители, вызванным сокращением поставок газа Россией после вторжения в Украину.

Но давление с целью согласования дополнительных общеевропейских мер усилилось после того, как Германия заявила, что потратит до 200 млрд евро на защиту своих потребителей и предприятий от высоких затрат на энергию, что вызвало негативную реакцию некоторых стран по поводу неравномерного предоставления национальной поддержки.