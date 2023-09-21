Страны ЕС готовы к переговорам по зерну. Украина ждет компромисс до конца недели

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра экономики, торгового представителя Украины Тараса Качки.

По его словам, в понедельник Украина представила план контроля экспорта сельхозпродукции государствам-соседям. Положительный отзыв предоставили Румыния и Болгария, которые не ввели запрет.

"Другие три страны, в том числе и Польша, тоже уже дают положительные сигналы о готовности рассматривать механизм, предложенный Украиной", - подчеркнул Качка.

Как объяснил чиновник, Украина предложила ввести механизм совместной верификации и согласования поставок сельскохозяйственных товаров (пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника) в пять стран ЕС.

"Это не решит проблему полностью, потому что это будет фактически свидетельствовать о торговле между Украиной и этими пятью странами ЕС в ручном режиме. Но это будет шагом вперед и отказом от запретов, которые для нас неприемлемы по форме", - добавил он. .

Качка подчеркнул, что Украина рассчитывает дойти до компромисса до конца недели.

Конфликт между Украиной и Польшей

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели запрет на государственном уровне.

Украина подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН заявил, что партнеры в Европе подрывают солидарность политическим театром. В Польше в свою очередь сделали ряд резких заявлений, в частности, о снижении помощи Украине из-за "зернового вопроса".

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