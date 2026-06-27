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Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Страны Балтии призвали ЕС ускорить отказ от российской нефти, - FT

12:23 27.06.2026 Сб
2 мин
Переговоры по прекращению импорта нефти из РФ зашли в тупик после закрытия Ормузского пролива
aimg Татьяна Степанова
Фото: страны Балтии призвали ЕС ускорить отказ от российской нефти (Getty Images)

Страны Балтии призвали Брюссель ускорить реализацию отложенных планов по запрету импорта российской нефти, поскольку опасения ЕС по поводу серьезного энергетического кризиса, вызванного войной в Иране, не оправдались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

В конце прошлого года государства-члены договорились, что Европейская комиссия вынесет на рассмотрение вопрос о запрете, но переговоры по этим мерам зашли в тупик после того, как вспышка войны в конце февраля заставила закрыть Ормузский пролив и вызвал опасения по поводу кризиса энергоснабжения.

Как сообщили несколько источников, осведомленных о ходе переговоров, на встрече министров энергетики в пятницу Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС вынести на рассмотрение предложения по постепенному прекращению импорта, аргументируя это тем, что экспорт российских энергоносителей помогает финансировать войну Кремля в Украине.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен не комментировал эти замечания во время закрытой встречи. Однако Еврокомиссия пообещала вынести предложение на рассмотрение.

Такие призывы прозвучали на фоне постепенного возобновления судоходства в Ормузском проливе после того, как США договорились с Ираном о продолжении перемирия, что должно стимулировать нефтяные рынки. Обычно примерно пятая часть мировых объемов нефти и газа проходит через этот важный водный путь в Персидском заливе.

Отвечая на вопрос о перспективах введения запрета, заместитель министра энергетики Польши Войцех Врохна заявил FT, что Варшава считает его необходимым "до конца года".

"Но мы понимаем обеспокоенность ценами, доступностью поставок и конкурентоспособностью, что может стать следствием этого. Это цена, которую мы должны заплатить, чтобы стать независимыми от российских ресурсов", - отметил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Германии и Франции законодатели призывают к строгим проверкам и задержанию российских судов, помогающих Москве обходить нефтяные санкции и финансировать войну против Украины.

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