RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Страны Балтии "очень недовольны", что их не пригласили на саммит по Украине в Лондоне

Фото: британский премьер Кир Стармер организовывает саммит по Украине в Лондоне (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Страны Балтии "очень недовольны" тем, что Великобритания не пригласила их лидеров присоединиться к саммиту по Украине. Латвия, Литва и Эстония были исключены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Мы действительно очень недовольны отказом пригласить балтийских лидеров", - сказал источник.

Источник сообщил, что среди приглашенных были лидеры Норвегии, Финляндии, Швеции и Польши, отметив, что и Хельсинки, и Варшава публично исключили возможность предоставления войск для международных сил безопасности в Украине.

Источник сообщил, что страны Балтии "имеют план... но их не пригласили".

"Все три страны Балтии являются одними из самых больших сторонников Украины с точки зрения процента ВВП и предоставленных возможностей", - сказал источник.

Также отмечается, что "все решения непосредственно влияют на нашу безопасность".

"Как еще один пакт, чтобы разделить Европу или считать нас чем-то само собой разумеющимся. Позорно", - цитирует издание слова источника.

 

Саммит по Украине в Лондоне

Премьер-министр Британии Кир Стармер организовывает саммит по Украине в воскресенье, 2 марта. Встреча европейских лидеров призвана продемонстрировать общую и твердую поддержку Украины.

Добавим, что, в частности, Стармер провел разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на тему Украины. Глава британского правительства также пригласил представителя Анкары на экстренный саммит по Украине в Лондоне.

Этот саммит станет продолжением саммитов, проведенных на прошлой неделе в Париже президентом Франции Эмануэлем Макроном.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛондонВойна в Украине